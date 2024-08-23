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23 августа, 12:42

Су-34 сбросил авиабомбы на личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Су-34 ВКС РФ ударил по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 авиабомбами ударил по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Кадры работы экипажа многофункционального истребителя опубликовал телеканал "Звезда".

Удары авиабомбами по ВСУ в приграничье Курской области. Видео © Telegram / zvezdanews

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении ведомства.

После выполнения боевого задания экипаж Су-34 получил подтверждение об уничтожении наземных целей от разведки и вернулся на аэродром вылета.

Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Согласно последним данным, с 6 августа противник потерял в регионе более 4,7 тысячи военнослужащих. Также нашими войсками было уничтожено множество военной техники противника. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявлял, что наши бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.

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Обложка ©

Telegram / zvezdanews

Наталья Демьянова
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