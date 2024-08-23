Су-34 сбросил авиабомбы на личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 авиабомбами ударил по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Кадры работы экипажа многофункционального истребителя опубликовал телеканал "Звезда".

Удары авиабомбами по ВСУ в приграничье Курской области. Видео © Telegram / zvezdanews

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении ведомства.

После выполнения боевого задания экипаж Су-34 получил подтверждение об уничтожении наземных целей от разведки и вернулся на аэродром вылета.