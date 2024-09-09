ВСУшники бросили мобилизованного предпенсионера на произвол судьбы
Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его под Сергеевкой
Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, который был мобилизован в возрасте 58 лет, рассказал РИА Новости о сложной ситуации, в которой оказался. Его сослуживцы и командование оставили его в одиночестве на Донецком направлении, недалеко от Сергеевки.
Аржакова забрали с обещанием, что его заберут на один день для охраны определённой зоны. Однако после того как его доставили в указанное место, он остался без помощи.
«Отвезли, бросили меня и всё… Возле Сергеевки», — рассказал пленный.
Ещё один пленный боец ВСУ раскрыл отношение командования к мобилизованным. Их бросают на произвол судьбы на боевых позициях без еды и воды.
Telegram / Генштаб ЗСУ