ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 01:08

ВСУшники бросили мобилизованного предпенсионера на произвол судьбы

Пленный солдат ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его под Сергеевкой

Пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Аржаков, который был мобилизован в возрасте 58 лет, рассказал РИА Новости о сложной ситуации, в которой оказался. Его сослуживцы и командование оставили его в одиночестве на Донецком направлении, недалеко от Сергеевки.

Аржакова забрали с обещанием, что его заберут на один день для охраны определённой зоны. Однако после того как его доставили в указанное место, он остался без помощи.

«Отвезли, бросили меня и всё… Возле Сергеевки», — рассказал пленный.

Пленный рассказал, как Киев обманом отправляет солдат ВСУ в «смертельный котёл» под Курском
Пленный рассказал, как Киев обманом отправляет солдат ВСУ в «смертельный котёл» под Курском

Ещё один пленный боец ВСУ раскрыл отношение командования к мобилизованным. Их бросают на произвол судьбы на боевых позициях без еды и воды.

Обложка ©

Telegram / Генштаб ЗСУ

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров