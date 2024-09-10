Украинские солдаты, которые были переброшены в Курскую область, планировали занять областной центр. Под данную задачу киевский режим выпустил из тюрем заключённых и привлёк зарубежных наёмников, сообщил комбат 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов в беседе с РИА «Новости».

«Колонка летала от них [на дроне] и предлагала сдаваться в плен. Там чётко было понятно, что «русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило»… Они дома поджигали огнемётами, которые на спине висят. Людям всем напоминало Вторую мировую, Великую Отечественной войну... Им нужно [было] дойти до города Курска», — сообщил комбат.

Российские бойцы видели на линии соприкосновения темнокожих иностранных наёмников. Помимо того, в числе войск противника много амнистированных заключённых. Данилов сообщил, что их выпустили специально для удара по приграничью. Командование ВСУ приказывало убивать детей, женщин и мужчин, рассказал комбату один из пленных солдат.

На вопрос, почему планам Киева не суждено было сбыться, офицер предположил, что всё дело в силе духа, которая у нас сильнее.