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10 сентября, 05:56

«Жгли дома»: Офицер рассказал, какие зверские приказы дали ВСУ под Курском

Подполковник Данилов заявил, что украинская армия собиралась дойти до Курска

Украинские солдаты, которые были переброшены в Курскую область, планировали занять областной центр. Под данную задачу киевский режим выпустил из тюрем заключённых и привлёк зарубежных наёмников, сообщил комбат 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов в беседе с РИА «Новости».

«Колонка летала от них [на дроне] и предлагала сдаваться в плен. Там чётко было понятно, что «русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило»… Они дома поджигали огнемётами, которые на спине висят. Людям всем напоминало Вторую мировую, Великую Отечественной войну... Им нужно [было] дойти до города Курска», — сообщил комбат.

Российские бойцы видели на линии соприкосновения темнокожих иностранных наёмников. Помимо того, в числе войск противника много амнистированных заключённых. Данилов сообщил, что их выпустили специально для удара по приграничью. Командование ВСУ приказывало убивать детей, женщин и мужчин, рассказал комбату один из пленных солдат.

На вопрос, почему планам Киева не суждено было сбыться, офицер предположил, что всё дело в силе духа, которая у нас сильнее.

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Недавно Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух украинских военнослужащих по факту совершения ряда преступлений на территории Курской области. Среди злодейств солдат — убийство, теракт, насилие в отношении представителей власти и похищение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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