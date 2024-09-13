В России «погладили по шёрстке» Зеленского за план вывода ВСУ из Курской области
Депутат Чепа назвал хорошим план Зеленского по сдаче ВСУ в Курской области
Депутат Госдумы Алексей Чепа иронично оценил слова Владимира Зеленского о том, что контрнаступление России под Курском соответствует плану Киева. По его мнению, это хороший план, если он подразумевает пострепенное отступление ВСУ.
«Мы, конечно, не знаем, что за план может быть в голове у Зеленского — личный ли, согласованный с американцами. Но если он совпадает с тем, что Украина постепенно сдаёт территории в Донецке и будет сдавать, естественно, в Курской и других областях — то, наверное, это хороший план», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
Также он не исключил, что слова Зеленского были направлены в адрес самих украинцев, чтобы ввести их в заблуждение относительно реального положения дел на фронте. Якобы таким образом президент хотел успокоить своих граждан, заявив им, что всё идёт по плану.
«Просто очередная ложь», — допустил депутат.
Напомним, 10 сентября российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области. За одни только сутки освобождено более десятка километров, ВСУ продолжают нести огромные потери. Тем временем Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что всё идёт по украинскому плану. В свою очередь в Совфеде считают, что планы Киева, напротив, провалились, поскольку там рассчитывали, что нападение на Курскую область заставит РФ сесть за стол переговоров и принять условия Украины.
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