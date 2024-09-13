В России «погладили по шёрстке» Зеленского за план вывода ВСУ из Курской области

Депутат Госдумы Алексей Чепа иронично оценил слова Владимира Зеленского о том, что контрнаступление России под Курском соответствует плану Киева. По его мнению, это хороший план, если он подразумевает пострепенное отступление ВСУ.

«Мы, конечно, не знаем, что за план может быть в голове у Зеленского — личный ли, согласованный с американцами. Но если он совпадает с тем, что Украина постепенно сдаёт территории в Донецке и будет сдавать, естественно, в Курской и других областях — то, наверное, это хороший план», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру».