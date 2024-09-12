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12 сентября, 15:09

Контрнаступление под Курском сорвало планы Киева принудить РФ к переговорам, заявили в Совфеде

Джабаров: Контрнаступление под Курском ознаменовало провал авантюры Киева

Успехи российской армии, которая сейчас находится в активной фазе контрнаступления и всего за двое суток отбила 10 населённых пунктов, можно воспринимать исключительно с большим удовлетворением. Ведь изгнание врага с наших земель это очень важно, так как местные жители смогут вернуться в родные дома. Об этом в беседе Life.ru заявил сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он констатировал, что авантюра Киева провалилась.

«То, на что они рассчитывали у них не прошло. А рассчитывали они на то, что смогут нанести, как минимум, поражение нашей стране, а самое главное, что они заставят нас уступить в переговорах и сесть за стол переговоров на условиях Зеленского. Этого не случилось, это всё оказалось провалено», — заявил сенатор.

Он также выразил уверенность, что наступательные действия ВС РФ продолжатся как на Донецком, так и на других направлениях. В заключении парламентарий поздравил российских бойцов, выбивающих врага из приграничья.

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Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник несёт большие потери. Западные СМИ прямо пишут: проигрыш Киева в приграничье добьёт его надежды на успех.

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Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Ольга Годуненко
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