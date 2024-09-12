Успехи российской армии, которая сейчас находится в активной фазе контрнаступления и всего за двое суток отбила 10 населённых пунктов, можно воспринимать исключительно с большим удовлетворением. Ведь изгнание врага с наших земель это очень важно, так как местные жители смогут вернуться в родные дома. Об этом в беседе Life.ru заявил сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он констатировал, что авантюра Киева провалилась.

«То, на что они рассчитывали у них не прошло. А рассчитывали они на то, что смогут нанести, как минимум, поражение нашей стране, а самое главное, что они заставят нас уступить в переговорах и сесть за стол переговоров на условиях Зеленского. Этого не случилось, это всё оказалось провалено», — заявил сенатор.