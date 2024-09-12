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12 сентября, 12:04

ВС РФ освободили десять населённых пунктов Курской области при контрнаступлении

За последние двое суток ВС РФ освободили десять населённых пунктов Курской области, сообщило Минобороны. Бойцы группировки войск «Север» продолжают громить противника в приграничье.

«Освобождено десять населённых пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», — говорится в сообщении.

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Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник несёт большие потери. Западные СМИ прямо пишут: проигрыш Киева в приграничье добьёт его надежды на успех.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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