Российское контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции. В статье Wall Street Journal указано , что утрата территории в этом регионе станет болезненным ударом для украинской стороны и разрушит её план по достижению военных целей.

Американское издание подчёркивает, что успешные действия российской армии могут нивелировать ожидания Киева, связанные с возможным пропагандистским эффектом от операции в Курской области. Кроме того, Wall Street Journal указывает, что Россия активизировала свои действия в этот критический момент, когда обострились отношения между Украиной и её западными союзниками. Давление на Киев со стороны западных партнеров возросло, и от него требуют разработать более реалистичные военные стратегии.