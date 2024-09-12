Отступление ВСУ из Курской области «добьёт» Украину, пишут СМИ
WSJ: Российское контрнаступление в Курской области подрывает украинские надежды
Российское контрнаступление в Курской области может оказать значительное символическое воздействие, став решительным ударом по надеждам Киева на успешное завершение операции. В статье Wall Street Journal указано, что утрата территории в этом регионе станет болезненным ударом для украинской стороны и разрушит её план по достижению военных целей.
Американское издание подчёркивает, что успешные действия российской армии могут нивелировать ожидания Киева, связанные с возможным пропагандистским эффектом от операции в Курской области. Кроме того, Wall Street Journal указывает, что Россия активизировала свои действия в этот критический момент, когда обострились отношения между Украиной и её западными союзниками. Давление на Киев со стороны западных партнеров возросло, и от него требуют разработать более реалистичные военные стратегии.
«Российский удар в Курской области произошёл в сложный момент для Украины», — резюмируют авторы статьи.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов в Курской области
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