Алаудинов: ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов в Курской области
В Курской области в районе Коренёво освобождён ряд населённых пунктов. Информацию об этом сообщает командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник понёс очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населённых пунктов ребята отбили у противника», — сказал он в своём телеграм-канале.
Алаудинов отметил мужество и храбрость наших бойцов, которые без страха идут вперёд и освобождают территории от врага. Затем появились сообщения, что с начала контрнаступления ВС РФ в Курской области противник выбит уже из примерно 10 населённых пунктов. ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Некоторые украинские бойцы сдались в плен ВС России.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. Как сообщается, всего за ночь российские войска преодолели 150 квадратных километров, освободив ещё два села.
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