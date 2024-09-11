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11 сентября, 08:58

Алаудинов: ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов в Курской области

В Курской области в районе Коренёво освобождён ряд населённых пунктов. Информацию об этом сообщает командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник понёс очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населённых пунктов ребята отбили у противника», сказал он в своём телеграм-канале.

Алаудинов отметил мужество и храбрость наших бойцов, которые без страха идут вперёд и освобождают территории от врага. Затем появились сообщения, что с начала контрнаступления ВС РФ в Курской области противник выбит уже из примерно 10 населённых пунктов. ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Некоторые украинские бойцы сдались в плен ВС России.

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В Курской области солдаты ВСУ потерялись и вышли прямо в плен к морпехам 810-й бригады

Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник бежит и терпит большие потери. Как сообщается, всего за ночь российские войска преодолели 150 квадратных километров, освободив ещё два села.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Мария Любицкая
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