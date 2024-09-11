Алаудинов: ВС РФ уже освободили около 10 населённых пунктов в Курской области

«Противник понёс очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населённых пунктов ребята отбили у противника», — сказал он в своём телеграм-канале.

Алаудинов отметил мужество и храбрость наших бойцов, которые без страха идут вперёд и освобождают территории от врага. Затем появились сообщения, что с начала контрнаступления ВС РФ в Курской области противник выбит уже из примерно 10 населённых пунктов. ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. Некоторые украинские бойцы сдались в плен ВС России.