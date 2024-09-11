В Курской области солдаты ВСУ потерялись и вышли прямо в плен к морпехам 810-й бригады
Морпехи РФ взяли шесть пленных ВСУ в ходе контрнаступления в Курской области
Российские морпехи из 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских военнослужащих в ходе контрнаступления в Курской области. Об этом журналистам рассказал представитель силового ведомства РФ.
«По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта», — сказал собеседник РИА «Новости».
Известны и обстоятельства пленения. Солдаты признались, что потеряли связь со своим подразделением, заблудились и пытались отступить, но не вышло.
Напомним, 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. СМИ писали, что всего за полтора часа наша армия освободила Гордеевку Кореневского района, а всего за сутки — более десятка километров. Противник бежит и терпит большие потери.
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