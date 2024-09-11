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11 сентября, 02:44

Раскрыта роль иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область

Алаудинов: Иностранные ЧВК руководили атакой ВСУ на Курскую область

В ходе атаки на Курскую область украинские бойцы действовали под руководством иностранных частных военных компаний. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«...Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и среди них, я считаю, были реальные служащие войск НАТО», — заявил командир «Ахмата».

По его словам, операция была тщательно спланирована иностранцами, а комитет штабов блока НАТО принимал непосредственное участие в её разработке. Генерал также отметил, что в атаке участвовало значительное число иностранных наёмников, что подчёркивает международный характер конфликта.

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Сводки СВО: Подготовка Сумского фронта, массированная атака дронов хунты, продвижение Армии России в ДНР, ситуация на 11 сентября

Ранее ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области, выбив ВСУ из села Гордеевка Кореневского района за полтора часа. Операция, проведённая военнослужащими 155 МП, позволила освободить более десятка километров за сутки. Российские войска зашли в Гордеевку с четырёх сторон и вынудили противника отступить с большими потерями.

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Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Кирилл Сосновских
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