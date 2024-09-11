В ходе атаки на Курскую область украинские бойцы действовали под руководством иностранных частных военных компаний. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«...Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК, и среди них, я считаю, были реальные служащие войск НАТО», — заявил командир «Ахмата».

По его словам, операция была тщательно спланирована иностранцами, а комитет штабов блока НАТО принимал непосредственное участие в её разработке. Генерал также отметил, что в атаке участвовало значительное число иностранных наёмников, что подчёркивает международный характер конфликта.