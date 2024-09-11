Сводки СВО: Подготовка Сумского фронта, массированная атака дронов хунты, продвижение Армии России в ДНР, ситуация на 11 сентября ВС РФ освободили четыре населённых пункта в ДНР и продолжают уничтожать западную технику украинских боевиков в Херсонской области, 11 сентября. 10 сентября, 21:04 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Массированная атака 144 украинских дронов, 20 из которых были сбиты над Московской областью, а 72 — над Брянской, стала результатом провала хунты на фронте. Не обошлось без жертв среди гражданских. По некоторой информации, дроны запускали из Сумского региона, который используется и для наступления на Курск.

Карта налёта украинских дронов на российские регионы от Рыбаря. Фото © Telegram / Colonelcassed

Сумская область, 11 сентября

Из трёх населённых пунктов Сумской области объявлена обязательная эвакуация. Свои дома покинут жители Глухова, Свесса и Эсмани. Такое решение украинских властей уже вызвало недовольство. Многие не понимают, куда и в какие условия власти хотят их переселить. Связывают это с возможным наступлением ВС РФ после провальной атаки противника на Курскую область и открытием сумского фронта. На этом направлении ВСУ уже проводят инженерные работы.

Курская область, 11 сентября

ВСУ в Курской области пытаются увеличить число населённых пунктов, взятых под контроль, поэтому идут в атаки, которые заканчиваются безуспешно. По данным канала «Северный ветер», за сутки противник потерял на этом направлении до 440 человек. В общей сложности количество погибших вэсэушников приближается к 12 тысячам. Гибнут украинские боевики не только от российских снарядов, но и от своих.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

— Были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, — рассказал военнослужащий с позывным Лазарь.

Захваченные украинскими боевиками в Курском приграничье населённые пункты постепенно возвращаются под контроль России. По данным военного аналитика Анатолия Радова, ВСУ покинули Борки. В Кремле отмечают, что у командования есть план по вытеснению противника за пределы государственной границы. Не удивительно, если в этот план входит наступление в Сумской области.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 11 сентября

Освобождены ещё четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике, заявили в Министерстве обороны. Русская армия вошла в Галицыновку, Григоровку, Водяное и Красногоровку. В последней большие разрушения, но, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, город будет восстанавливаться.

Работы операторов FPV-дронов группы «Центр», уничтожающих украинские Т-72. Видео © Telegram / Colonelcassed

Водяное имеет важное значение для дальнейшего освобождения Угледара. Продвижение к Богоявленке и Новоукраинке позволит окружить большую группировку врага. Несмотря на перебрасывание резервов к Покровску, украинским боевикам не удаётся остановить Армию России. Западные журналисты сообщают, что помощи нет и город, вероятно, оставят.

— Шесть или около того украинских бригад, обороняющих город, уступают по численности примерно в два раза. Без помощи у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать Покровск, — пишут в Forbes.

На кадрах бойцы группировки войск «Центр» с помощью FPV-дрона нанесли удар по Bradley 53-й бригады ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Colonelcassed

По данным «Военной хроники», никто не собирается брать Покровск в лоб. Укрепления обходят. Когда над населённым пунктом будет поднят российский флаг, большая группировка ВСУ останется без снабжения по железной дороге, что осложнит оборону ещё в нескольких местах. Эксперты сообщают, что «штурмовые ВС РФ зашли в населённые пункты Лысовка и Сухой Яр в пригороде Красноармейска на Покровском направлении ДНР».

Херсонская область, 11 сентября

ВСУ продолжают обстрел гражданской инфраструктуры Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрелов ранения получили три человека, а в селе Малокаховка разрушены дом и магазин. При этом российские войска уничтожают противника на другом берегу Днепра. В Херсоне ракетным ударом уничтожены эшелон с техникой и средства ПВО, размещённые в жилой застройке. В Малой Сейдеминухе «Искандер» поразил американскую реактивную систему залпового огня М270 MLRS. Эти установки, как и HIMARS, всё чаще появляются в сводках. Долгое время в Киеве верили, что благодаря им удастся добиться успехов, но в итоге натовская техника горит в степях Новороссии, а киевскому командованию приходится задумываться над мирным соглашением.

Авторы Даниил Черных