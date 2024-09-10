Украинские подразделения по ошибке два дня стреляли друг в друга в Курской области
Боец с позывным «Лазарь»: Части ВСУ обстреливают друг друга в Курской области
Украинские военные неоднократно вели «дружественный огонь» в Курской области. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Лазарь».
«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям», — приводит слова военнослужащего РИА «Новости».
Когда бойцы ВС РФ дошли до позиций противника, то увидели там много крови, бинтов и иностранного оружия.
Он добавил, что российские военные наблюдали «дружественный огонь» ВСУ в течение двух дней. По мнению «Лазаря», обстрелы между украинскими подразделениями объясняются плохой связью и неправильной организацией. Такой провал противника позволил российским бойцам зайти в Гапонов лес (Кореневский район).
Напомним, Минобороны РФ ведёт регулярный подсчёт общих потерь противника за всё время боевых действий в приграничных районах Курской области, которые начались 6 августа. Так, за месяц с небольшим ВСУ потеряли 11,4 тысячи военнослужащих и 89 танков, а также множество другой техники. У ВС России есть планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, заявили в Кремле.
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