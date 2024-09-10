Украинские военные неоднократно вели «дружественный огонь» в Курской области. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Лазарь».

«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям», — приводит слова военнослужащего РИА «Новости».

Когда бойцы ВС РФ дошли до позиций противника, то увидели там много крови, бинтов и иностранного оружия.