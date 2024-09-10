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10 сентября, 08:30

Собственный дрон наказал солдат ВСУ, чинивших зверства в Курской области

Дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп солдат Киева в Курской области

Дрон ВСУ помог российским войскам ударить по украинским солдатам, которые пленили и избивали бойцов ВС РФ и мирных граждан в Курской области. Об этом рассказал один из выживших военных киевского режима, разведчик Виталий Панченко. Он отметил, что спецы «Ахмата» координировали удары с помощью их радиоэфира.

«Мы по рации связывались. Наш дрон летал над нами и ребята с «Ахмата» забрали нашу рацию. Они слышали, как мы связываемся... Наш дрон нас «спалил», дронщик сказал, что висит над нами», — сказал пленный.

По словам пленно, всего в двух группах было 12 бойцов, но выжило лишь двое. И то, они получили ранения.

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Напомним, пленных солдат 61 отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова подозревают по девяти тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса, среди них убийство, совершении террористического акта, применении насилия в отношении представителя власти, похищение людей. Панченко под угрозой расстрела загрузил мирных жителей РФ в автомобиль, который вывез людей на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Николай Рюмин
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