Дрон ВСУ помог российским войскам ударить по украинским солдатам, которые пленили и избивали бойцов ВС РФ и мирных граждан в Курской области. Об этом рассказал один из выживших военных киевского режима, разведчик Виталий Панченко. Он отметил, что спецы «Ахмата» координировали удары с помощью их радиоэфира.

«Мы по рации связывались. Наш дрон летал над нами и ребята с «Ахмата» забрали нашу рацию. Они слышали, как мы связываемся... Наш дрон нас «спалил», дронщик сказал, что висит над нами», — сказал пленный.

По словам пленно, всего в двух группах было 12 бойцов, но выжило лишь двое. И то, они получили ранения.