Появилось ужасающее видео убийства пленного русского бойца колумбийцами из «Карпатской сечи»
Военкор Фёдоров выложил видео расстрела пленного бойца РФ наёмниками из Колумбии
Русский солдат, убитый колумбийцами, воюющими за ВСУ. Скриншот видео © Telegram / Кирилл Фёдоров
Колумбийские наёмники, воюющие на стороне ВСУ в батальоне «Карпатская сечь», застрелили российского солдата, попавшего к ним в плен. Об этом рассказал в телеграм-канале военный блогер Кирилл Фёдоров и опубликовал ужасающее видео.
«После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наёмников», — написал он.
В доказательство своих слов Фёдоров показал видео, снятое одним из колумбийцев. На нём видно нашего солдата. Он связан, и наёмники держат его под прицелом своих автоматов. Сами кадры расстрела были удалены преступниками, отмечает Фёдоров. Он также пояснил, что об убийстве военнопленного рассказал в своём стриме в тиктоке наёмник Карлос Кигуа. Русского солдата, по признанию колумбийца, убил его брат Джон Карлос.
«Джон, конечно, ликвидирован (Карлос свалил с Украины), но факт убийства наёмниками нашего гражданина имеется. Мы просим ФСБ и Следственный Комитет обратить внимание на эпизод», — написал Фёдоров.
Он подчеркнул, что наёмник Карлос Кигуа является близким другом Хосе Арона Медина Аранды, информация о задержании которого сотрудниками ФСБ появилась ранее. Фёдоров просит российских правоохранителей допросить задержанного и выяснить все детали убийства русского солдата, в том числе имена тех, кто отдал приказ на расстрел.
Напомним, суд Москвы арестовал двух наёмников из Колумбии за участие в боях против РФ. При обыске у задержанных были изъяты документы, которые подтверждают их причастность к противоправной деятельности. Также силовики обнаружили военную форму украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская сечь» ВСУ. Подозреваемым вменяется ст. 359 УК РФ «Наёмничество», им грозит до 15 лет лишения свободы. Личности колумбийцев: 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте.