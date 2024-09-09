Появилось ужасающее видео убийства пленного русского бойца колумбийцами из «Карпатской сечи» Военкор Фёдоров выложил видео расстрела пленного бойца РФ наёмниками из Колумбии 9 сентября, 09:50 Русский солдат, убитый колумбийцами, воюющими за ВСУ. Скриншот видео © Telegram / Кирилл Фёдоров

Колумбийские наёмники, воюющие на стороне ВСУ в батальоне «Карпатская сечь», застрелили российского солдата, попавшего к ним в плен. Об этом рассказал в телеграм-канале военный блогер Кирилл Фёдоров и опубликовал ужасающее видео.

«После попадания в плен его успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наёмников», — написал он.

В доказательство своих слов Фёдоров показал видео, снятое одним из колумбийцев. На нём видно нашего солдата. Он связан, и наёмники держат его под прицелом своих автоматов. Сами кадры расстрела были удалены преступниками, отмечает Фёдоров. Он также пояснил, что об убийстве военнопленного рассказал в своём стриме в тиктоке наёмник Карлос Кигуа. Русского солдата, по признанию колумбийца, убил его брат Джон Карлос.

«Джон, конечно, ликвидирован (Карлос свалил с Украины), но факт убийства наёмниками нашего гражданина имеется. Мы просим ФСБ и Следственный Комитет обратить внимание на эпизод», — написал Фёдоров.

Он подчеркнул, что наёмник Карлос Кигуа является близким другом Хосе Арона Медина Аранды, информация о задержании которого сотрудниками ФСБ появилась ранее. Фёдоров просит российских правоохранителей допросить задержанного и выяснить все детали убийства русского солдата, в том числе имена тех, кто отдал приказ на расстрел.

Авторы Татьяна Миссуми