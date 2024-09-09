Подразделения ВСУ, отличающихся особой жестокостью по отношению к мирному населению, состоят из иностранных наёмников. Они действуют в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Замечены боевики из США, Польши и Франции.

«Наиболее жёстко по отношению к мирным жителям ведут себя наёмники. Сейчас мы точно знаем, что тут, на этом направлении, есть наймиты из Польши, Франции, США», — сообщили представители силовых структур.