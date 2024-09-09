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Регион
9 сентября, 05:24
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В силовых структурах рассказали об особой жестокости наёмников ВСУ под Курском

ТАСС: Иностранные наёмники под Курском проявляют особую жестокость

Подразделения ВСУ, отличающихся особой жестокостью по отношению к мирному населению, состоят из иностранных наёмников. Они действуют в Курской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Замечены боевики из США, Польши и Франции.

«Наиболее жёстко по отношению к мирным жителям ведут себя наёмники. Сейчас мы точно знаем, что тут, на этом направлении, есть наймиты из Польши, Франции, США», — сообщили представители силовых структур.

Сводки СВО: Уничтожение наёмников под Сумами, новые победы в ДНР, Украина готовится к зиме, ситуация на 9 сентября
Сводки СВО: Уничтожение наёмников под Сумами, новые победы в ДНР, Украина готовится к зиме, ситуация на 9 сентября

Ранее Минобороны России показало видео мощнейшего удара российской армии по скоплению наёмников в Сумской области. В результате атаки ВСУ лишились 30 иностранных легионеров и шести единиц военной техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Владимир Озеров
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