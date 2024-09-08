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8 сентября, 10:53

Появилось видео сокрушительного удара по лагерю наёмников ВСУ под Сумами

МО РФ: ВС РФ уничтожили около 30 наёмников и 6 единиц техники ВСУ у города Сумы

Российская армия нанесла ракетный удар, уничтоживший около 30 иностранных наёмников ВСУ и 6 единиц украинской военной техники севернее города Сумы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар по скоплению иностранных наёмников ВСУ. Видео © Минобороны России

«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наёмников и 6 единиц техники в пункте временной дислокации в районе населённого пункта Стецковка (севернее города Сумы)», — отчитались в ведомстве.

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Ранее ВС РФ нанесли удар «Искандером» по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ, уничтожив порядка 50 бойцов из Франции в Константиновке. Кроме того, 20 боевиков были ликвидированы в Одесской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Владимир Озеров
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