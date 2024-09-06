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6 сентября, 17:36

ВС России ударом «Искандера» ликвидировали полсотни французских наёмников

ТАСС: Порядка 50 наёмников из Франции были уничтожены в Константиновке

Российские военные ударом «Искандера-М» ликвидировали порядка 50 французских наёмников, воевавших за ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного военного источника. По данным агентства, удар был нанесён 4 сентября текущего года.

«В результате ракетного удара ОТРК «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Константиновка (ДНР) было уничтожено около 50 французских боевиков», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, 20 наёмников были ликвидированы в Одесской области. Наши бойцы 28 августа ударили «Искандером-М» по сухогрузу, с которого осуществлялась разгрузка вооружения и боеприпасов для украинской армии в районе населённого пункта Бурлачья Балка. Также в результате атаки были уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, ещё 38 аппаратов получили различные повреждения.

Также сегодня стало известно, что 2 сентября ВС РФ нанесли удар комплексом «Искандер-М» по гостинице в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Там дислоцировались украинские военные и британские наёмники. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ.

ВС РФ разом уничтожили более двух сотен ВСУшников в Кривом Роге. Больше трети из них — наёмники
ВС РФ разом уничтожили более двух сотен ВСУшников в Кривом Роге. Больше трети из них — наёмники
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ТАСС / Вадим Савицкий

Наталья Демьянова
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