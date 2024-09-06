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6 сентября, 17:28

ВС РФ разом уничтожили более двух сотен ВСУшников в Кривом Роге. Больше трети из них — наёмники

ТАСС: При ударе по Кривому Рогу 4 сентября уничтожены более 250 военных ВСУ

Российские военные 4 сентября нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате атаки уничтожено свыше 250 украинских военных. Об этом стало известно в пятницу, 6 сентября.

«В результате комбинированного ракетного удара, нанесённого по трём пунктам временной дислокации иностранных наёмников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков», — приводит ТАСС слова «высокопоставленного военного источника».

По его данным, среди потерянных ВСУ военнослужащих порядка 70 французских и румынских специалистов по производству беспилотников и противовоздушной обороне (ПВО).

ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам Украины
ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам Украины

Также сегодня стало известно, что 2 сентября ВС РФ нанесли удар комплексом «Искандер-М» по гостинице в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Там дислоцировались украинские военные и британские наёмники. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Никита Осипов
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