Трое морпехов из 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен семь вэсэушников в Курской области. Но прежде они провели вместе с ними в подвале двое суток. Об этом один из украинских солдат рассказал военному корреспонденту RT Александру Яремчуку.

Взятый в плен вэсэушник. Видео © Telegram / RT на русском

Выйти на улицу было невозможно из-за обстрелов со стороны ВСУ. Один из пленных рассказал, что украинские военные стреляли по своим же сослуживцам. При этом российские бойцы не проявляли агрессию и даже вывели пленников в безопасное место, сохранив им таким образом жизнь.

«Ребята русские военные нас вывели, связали нам руки, поговорили... Начались артобстрелы нашими, потому что FPV спалили их, что они там», — поделился деталями взятый в плен вэсэушник.

Он подчеркнул, что за двое суток заточения в подвале морпехи относились к пленным хорошо. Они делились с ними своими сухпойками, общались и не били. Это в корне противоречит сообщениям украинских СМИ, которые рассказывают одни ужасы про российский плен.