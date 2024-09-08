Бывший американский морпех Брайан Берлетик выразил мнение, что быстрое наступление российской армии в Донбассе, вызванное провокацией со стороны ВСУ в Курской области, может привести к скорому распаду украинских войск. Его он озвучил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Он подчеркнул, что Киев допустил ошибку, атаковав Курскую область, так как этот регион находится далеко от основной линии боевых действий. Эксперт добавил, что ускорение темпа наступления российских войск делает ситуацию для Украины всё более неблагоприятной.

«Темп (Наступления ВС РФ. — Прим. Life.ru.) ускорился <...> Все это выглядит печально для Украины», — подчеркнул экс-морпех.