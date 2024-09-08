Бойцы «Ахмата»уничтожили шесть единиц техники ВСУ в курском приграничье
Алаудинов: Спецназ «Ахмат» уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области
Подразделение спецназа «Ахмат» за сутки уничтожило шесть единиц военной техники ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, генерал-майор Апти Алаудинов в своём телеграм-канале.
Командир «Ахмата» отметил, что силы, действующие на данном направлении, в течение дня ликвидировали один боевой бронетранспортёр, три пикапа с противником, один микроавтобус, а также артиллерийское орудие.
Ранее Минобороны сообщало, что 7 сентября режим Зеленского потерял более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий в Курской области.
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