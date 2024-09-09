Сводки СВО: Уничтожение наёмников под Сумами, новые победы в ДНР, Украина готовится к зиме, ситуация на 9 сентября В Сумской области войска России разбили пункт дислокации ВСУ, а на Покровском направлении освободили новый населённый пункт, в Киеве рассуждают, как пережить зиму, 9 сентября. 8 сентября, 21:04 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 9 сентября

Больше 11 тысяч человек потеряли Вооружённые силы Украины с 6 августа в Курской области. Также уничтожается и техника противника, например семь реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и пять M270 MLRS. По данным Минобороны, только за прошедшие сутки убито 510 вэсэушников. Несмотря на большие потери, противник перебрасывает новые подразделения в регион. Под Суджу прибыли 11-я бригада Нацгвардии Украины и 49-я отдельная инженерно-штурмовая бригада. Отмечается, что в задачи последней входит сопровождение штурмовых операций.

Согласно сводкам СВО, уничтожение противника происходит и в Сумской области. Предварительно, ликвидировано до 30 наёмников и несколько единиц техники. В бой под Курском режим Зеленского бросил и заключённых. Эти вояки пошли в атаку, употребив наркотики. Командир украинского подразделения «Шквал» в таком состоянии совершал военные преступления.

ВС РФ нанесли удар по скоплению иностранных наёмников ВСУ. Видео © Минобороны России

— Перед выездом он накурился солей, наркотиков. Мы уже приехали сюда, только начали движение, он там буквально через пару часов, с собой трава у него была, накурился ещё, — рассказали военнослужащие 92-й бригады, находящиеся в плену.

Харьковская область, 9 сентября

Врага уничтожают и в Харьковской области. Большая часть боёв проходит в Волчанске, под Липцами и Купянском. Минимум 110 боевиков ВСУ ликвидированы у первых двух населённых пунктов. Военкор Евгений Лисицын сообщает, что полностью зачищена Синьковка. Чуть южнее, у Песчаного, ВСУ продолжают «сбрасывать» в Оскол. Ликвидированы вэсэушники у Купянска. ФАБы прилетели в расположение 114-й бригады территориальной обороны. Кроме того, наносятся удары по тылам.

Карта Синьковки Харьковской области. Фото © Telegram / Направленец по Украине

— Прилетело в село Малиновка, пригород Чугуева, в военную часть, которая расположилась в лесном массиве рядом с железнодорожной платформой Малиновка, — сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 9 сентября

В Донецкой Народной Республике освобождена Новогродовка. Удалось это сделать бойцам группы войск «Центр». Продолжается наступление у Селидова. Постепенно город берут в клещи, что в дальнейшем позволит полностью окружить там боевиков ВСУ, либо же им придётся спешно покидать его.

Активное продвижение у Покровска деморализует ВСУ. Об этом сообщает CNN. «Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство — да. Когда сюда приходят новые ребята, они видят, как здесь трудно. Они видят много вражеских беспилотников, артиллерии и миномётов», — жалуется в интервью изданию один из командиров.

Он рассказал, что прибывающее пополнение отказывается идти в бой или ищет способ покинуть армию. ВС РФ не останавливают наступление. The New York Times отмечает успехи российских войск под Покровском на Донецком направлении.

В Торецке российские войска продвигаются и занимают окраины города, в том числе терриконы, дающие контроль над всем населённым пунктом.

Зима возвращается

Удары российских войск по объектам энергетического обеспечения вызывают панику в украинских СМИ. Зима возвращается, и директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что труднее всего будет в Киеве, Одессе и Харькове.

— Зимой Киеву не хватает 800–900 мегаватт мощности, которые нужно привозить извне. Если их неоткуда привезти, давайте будем откровенны, это означает, что киевляне останутся без электричества. То есть, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, — посетовал украинский чиновник.

Украинский эфир, где сообщается о проблемах в энергетике. Видео © Telegram / MediaKiller

Харьков, по словам Харченко, — вообще под прямым огнём и ожидать улучшений не стоит. У Одессы проблема в том, что нет собственной генерации. Нет сомнений, что зима для украинцев будет тяжёлой и удары по системам энергоснабжения не прекратятся, так как они питают и военные объекты.

Авторы Даниил Черных