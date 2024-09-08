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8 сентября, 08:06

Армия России освободила населённый пункт Новогродовка в ДНР

Бойцы подразделения группировки «Центр» освободили Новогродовку в ДНР

Наши парни из подразделения группировки «Центр» освободили населённый пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике. Зайти на территорию бойцы ВС РФ смогли в результате активных действий с армией ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новогродовка», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что солдаты России триумфально и гордо подняли флаг РФ над селом Калиново в ДНР. Бойцы группировки российских войск «Центр» освободили пункт 6 сентября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Наталья Афонина
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