Армия России освободила населённый пункт Новогродовка в ДНР
Бойцы подразделения группировки «Центр» освободили Новогродовку в ДНР
Наши парни из подразделения группировки «Центр» освободили населённый пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике. Зайти на территорию бойцы ВС РФ смогли в результате активных действий с армией ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новогродовка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что солдаты России триумфально и гордо подняли флаг РФ над селом Калиново в ДНР. Бойцы группировки российских войск «Центр» освободили пункт 6 сентября.
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