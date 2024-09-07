Ещё над одним селом в ДНР триумфально подняли флаг России
Бойцы группировки российских войск «Центр» освободили Калиново в ДНР
Бойцы группировки российских войск «Центр» в очередной раз отличились на СВО – 6 сентября они освободили населённый пункт Калиново Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Калиново ДНР», — сказали там.
С начала атаки под Курском Армия России освободила ряд населённых пунктов в ДНР – Межевое, Желанное, Нью-Йорк, Артёмово, Свиридоновку, Ивановку и Лисичное. А позже Минобороны РФ отчиталось о взятии Камышевки, Заветного, Карловки и Пречистовки.
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