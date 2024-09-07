ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 09:31

Ещё над одним селом в ДНР триумфально подняли флаг России

Бойцы группировки российских войск «Центр» освободили Калиново в ДНР

Бойцы группировки российских войск «Центр» в очередной раз отличились на СВО – 6 сентября они освободили населённый пункт Калиново Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Калиново ДНР», — сказали там.

ВС России освободили населённый пункт Журавка в ДНР
ВС России освободили населённый пункт Журавка в ДНР

С начала атаки под Курском Армия России освободила ряд населённых пунктов в ДНР – Межевое, Желанное, Нью-Йорк, Артёмово, Свиридоновку, Ивановку и Лисичное. А позже Минобороны РФ отчиталось о взятии Камышевки, Заветного, Карловки и Пречистовки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров