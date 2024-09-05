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5 сентября, 09:13

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении Заветного в ДНР

Российская группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик в ДНР. Отражены восемь контратак штурмовиков ВСУ.

Потери противника составили до 530 военнослужащих. Также противник потерял два танка, бронетранспортёр, три автомобиля, 155-мм САУ Caesar производства Франции, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Ранее российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР. А 31 августа ВС РФ взяли Кирово. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка «Запад» — Синьковку.

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ДНР
Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ДНР
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Иван Косицын
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