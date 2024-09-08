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8 сентября, 10:08

Российские бойцы взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово в ДНР

Российские бойцы взяли в клещи группировку украинских войск в Селидово, расположенном в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых структурах ТАСС.

«Селидово, по сути, находится в клещах», — сообщили в силовых структурах.

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Ранее Life.ru сообщал, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли за сутки поражение украинской армии вблизи пяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял 625 солдат. Также ВСУ лишились бронемашины «Козак», восьми автомобилей, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», двух британских гаубиц «FH-70», 155 мм гаубицы М777 производства США.

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Минобороны России

Александра Мышляева
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