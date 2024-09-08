ВСУ понесли поражение у пяти посёлков в ДНР, потеряв свыше 620 солдат 8 сентября, 08:58 Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли за сутки поражение украинской армии вблизи пяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял 625 солдат. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Часов Яр, Зализнянское, Григоровка, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Кроме этого, ВСУ лишились бронемашины «Козак», восьми автомобилей, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», двух британских гаубиц «FH-70», 155 мм гаубицы М777 производства США, орудия Д-20, двух гаубиц Д-30, 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, станции радиоэлектронной борьбы. Также российские войска разнесли серией ударов шесть полевых складов с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 провели успешную атаку по целям ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, удар был направлен на скопление живой силы и технику противника, включая бронированные и автомобильные средства.

Авторы Татьяна Миссуми