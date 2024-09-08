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7 сентября, 21:19

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Минобороны РФ: В Курской области сбит украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Курской области. Как сообщили в Минобороны РФ, очередная попытка ВСУ провести террористическую атаку была сорвана 7 сентября, около 22:25.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.

Силы ПВО за ночь уничтожили 4 беспилотника над Белгородской и Курской областями
Силы ПВО за ночь уничтожили 4 беспилотника над Белгородской и Курской областями

Ранее российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили украинскую ракету в Курской области. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артём Гапоненко
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