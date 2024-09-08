Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Минобороны РФ: В Курской области сбит украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Курской области. Как сообщили в Минобороны РФ, очередная попытка ВСУ провести террористическую атаку была сорвана 7 сентября, около 22:25.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.
Ранее российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили украинскую ракету в Курской области. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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