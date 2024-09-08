Удар с высоты: Российские истребители Су-25 разгромили силы ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 провели успешную атаку по целям ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, удар был направлен на скопление живой силы и технику противника, включая бронированные и автомобильные средства.

Экипажи самолётов Су-25 нанесли удар по противнику в Курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

Для атаки использовались авиационные ракеты. После удара штурмовики выполнили противоракетный манёвр, задействовав тепловые ловушки, и вернулись на аэродром.