Удар с высоты: Российские истребители Су-25 разгромили силы ВСУ в Курской области
Штурмовики Су-25 уничтожили технику и живую силу ВСУ в Курской области
Экипажи штурмовиков Су-25 провели успешную атаку по целям ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, удар был направлен на скопление живой силы и технику противника, включая бронированные и автомобильные средства.
Экипажи самолётов Су-25 нанесли удар по противнику в Курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
Для атаки использовались авиационные ракеты. После удара штурмовики выполнили противоракетный манёвр, задействовав тепловые ловушки, и вернулись на аэродром.
Ранее пленный боевик ВСУ признался, что украинское командование гонит обычных солдат на убой в Курскую область. Он отметил, что боевые задачи им не объясняют.
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