Появились имена украинских офицеров, ликвидированных ударом по училищу ВСУ в Полтаве
Горсовет Полтавы опубликовал имена офицеров ВСУ, погибших при ударе по училищу
Последствия прилёта ракет ВС РФ по военному институту в Полтаве. Обложка © Telegram / Актуально Полтава
Полтавский горсовет опубликовал список украинских офицеров, которые были ликвидированы 3 сентября Российской армией ударом «Искандером» по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что там под руководством иностранных инструкторов готовили военных. В рассекреченном сильно урезанном списке погибших:
- Подполковник Андрей Назаренко 1971 года рождения. Работал в училище старшим преподавателем;
- Подполковник Сергей Николаевич Дюдюк 1973 г.р. Был помощником начальника училища;
- Майор Сергей Андрущук 1969 г.р. Служил в должности старшего инженера технической части;
- Виталий Кучерук 1993 г.р. Был инструктором учебного взвода связи;
- Дмитрий Рычагов 1991 г.р. Был шофёром;
- Владимир Куликов 1972 г.р.
Пл последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего при ударе погибли 55 человек, ещё 328 пострадали.
Напомним, что 3 сентября российская армия разгромила 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Официальные данные гласят о 55 погибших, однако на Западе уверены, что Киев ещё долго не сможет оправиться от такого удара. В Минобороны РФ подчеркнули, что в этом центре под руководством инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы беспилотников, которыми ВСУ атакует российскую инфраструктуру.