Появились имена украинских офицеров, ликвидированных ударом по училищу ВСУ в Полтаве

Полтавский горсовет опубликовал список украинских офицеров, которые были ликвидированы 3 сентября Российской армией ударом «Искандером» по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что там под руководством иностранных инструкторов готовили военных. В рассекреченном сильно урезанном списке погибших: