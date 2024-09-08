Главный по котлам: Сколько Армия России будет штурмовать Покровск и куда отступит хунта Чем обернётся для ВСУ потеря стратегически важной точки на карте, города Покровска в ДНР, и снабжающей артерии для украинских подразделений — в материале Life.ru. 7 сентября, 21:03 Российская система залпового огня (РСЗО) «Ураган» в зоне проведения СВО. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Вооружённые силы России продолжают громить противника на Покровском направлении, выдавливая врага далеко в тыл. За последние дни ВС РФ серьёзно расширили здесь полосу наступления. Главком ВСУ Сырский перебросил в эту горячую точку ДНР войска из Угледара и Курской области, но фронт рушится, сбежала 15-я бригада украинской Нацгвардии.

Как продвигаются ВС РФ на Покровском направлении

Военнослужащий во время расчета 122-мм гаубицы Д-30 в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские Вооружённые силы активно продвигаются на Покровском направлении. На 6 августа на восточном подступе к Украинску ВС РФ заняли участок, пройдя вглубь на 32 км. Пока враг незначительно потеснил российские войска в Селидове и восстановил контроль над юго-востоком города: на место боестолкновения были переброшены резервы ВСУ.

ВС РФ заняли большую часть территории Лысовки. Возле Галицыновки продолжаются боестолкновения. Наступают российские войска и на сам Покровск, проводя обстрелы стратегически важных объектов. По мере продвижения ВС РФ в сторону Красногоровки и Курахова сформирован выступ по направлению к Покровску.

Сейчас всё говорит о том, что ВС РФ близки к освобождению этого города от засевших в нём бойцов ВСУ. Поступают сообщения о том, что российские войска приблизились к Покровску на пять – семь километров, завязав бои на подходах к Мирнограду. Идёт бой за Лысовку. После перехода этого населённого пункта наряду с Мирноградом под контроль ВС РФ путь на Покровск будет открыт. Сейчас продвижение вперёд наших войск замедлилось: возникла необходимость в перегруппировке сил. Неприятель пытается всеми силами удержать занимаемые рубежи. Но, судя по всему, эти попытки окажутся тщетными.

Значение Покровска для ВСУ

Покровск — подконтрольный Украине город в ДНР. Крупный промышленный и транспортный узел с довоенным населением около 80 тысяч человек, фактически транспортный хаб с ж/д и автомобильными дорогами, по которым налажено снабжение стратегической группировки ВСУ «Хортица» на юго-востоке. Она включает в себя восемь тактических групп и 300 тысяч «штыков». Потеря этого узла обернётся серьёзной проблемой в снабжении и усложнит переброску войск ВСУ из тыловых районов на передовую.

Покровск является региональным центром производства коксующегося угля, и его утрата приведёт к коллапсу металлургии на Украине. Там производится до трети всего угля в стране. Именно оттуда его привозят на сталелитейные заводы в Кривом Роге. Город — важный пункт в логистике Украины, ведь через него пролегает маршрут Е50 в Европу, от которого ответвляются важнейшие автотрассы.

Украинская сторона использует транспортную инфраструктуру Покровска для снабжения войск, отправки подкреплений и вывоза раненых. Потеря города увеличит риск падения других стратегически важных городов, таких как Часов Яр. Через город проходит снабжение Константиновки, Горловки и Краматорска. Сдача Покровска усложнит украинские логистические цепочки в Донецкой области и облегчит ВС РФ освобождение всего региона.

Трасса Т0504, по которой идёт снабжение украинской тактической группы «Часов Яр» через Константиновку, уже перешла под огневой контроль наших войск.

— Покровск наши ребята называют воротами Донбасса. Считается, что с его взятием ВС РФ полностью отодвигают группировку противника из района, который сегодня угрожает Донецку и другим российским городам ДНР, — рассказал Life.ru главный редактор информационного агентства Anna-news полковник ГРУ в отставке Анатолий Матвийчук.

Покровск на карте ДНР

Покровск — это административный центр Покровского района, в данный момент в городе остаётся до 30 тысяч жителей. Это центр Покровской агломерации, насчитывающей более 379 тысяч человек. В агломерацию включены также Доброполье, Мирноград, Новогродовка и Селидово. История города началась с создания в Российской империи в 1884 году станции Гришино для доставки угля с рудников. Чуть позже вокруг станции образовалось поселение. В годы Великой Отечественной войны фашисты захватили Покровск (Красноармейское) и четыре года город был оккупирован немецкими войсками. Фашисты организовали там три концлагеря.

Куда будут отступать ВСУ из Покровска

Покровск на карте ДНР. Инфографика © Life

Боевая работа РСЗО БМ-21 «Град» в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Стратегия ВС РФ заключается в окружении врага с разных сторон, чтобы не дать уйти. Наши войска приближаются к населённому пункту Желанное Первое. При выходе на Желанное Второе будут заблокированы пути к Красногоровке и замкнут котёл диаметром в 30 километров. Но тактика и поведение ВСУ позволяют говорить о том, что они уже готовят пути к отступлению. Появляются сообщения о спешной эвакуации дорогой производственной техники с угольных предприятий, демонтаже оборудования котельных и водонапорных станций. Стало известно и о том, что ВСУ бросили под Покровском в полном неведении о своих планах польских наёмников.

Если не брать во внимание небольшой «откат назад» в Селидове, все попытки командования ВСУ стабилизировать фронт на Покровском направлении терпят неудачу. Сырский вынужден был снять несколько батальонов из курской группировки, а также часть сил 72-й мехбригады из состава гарнизона Угледара и перебросить их в Мирноград и Селидово.

— Покровск готов к сдаче, его обходят наши войска и перерезают пути подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. В окопах людей не хватает, все брошены на Курск, — сообщил Life.ru военный эксперт капитан первого ранга в отставке Владимир Гундаров.

Эксперты сходятся во мнении, что ВСУ стоит начать отступление уже сейчас. Если котёл будет замкнут, его «горлышко» составит не более семи километров.

Потери ВСУ на Покровском направлении

15-я бригада украинской Нацгвардии покинула свои позиции. Сырский перебрасывает под Покровск войска из Угледара и Курской области, но фронт стабилизировать не удаётся.

Рзультат удара по складам ВСУ в Покровске. Фото © Telegram / OstashkoNews

ВС РФ нанесли огневой удар по-крупному складу военного имущества и продовольствия ВСУ в Покровске. На его территории долго бушевал пожар, были слышны повторные взрывы, вероятно, было уничтожено большое хранилище боеприпасов.

Ранее сообщалось о полной эвакуации из города местных украинских властей, полиции и всей структуры ТЦК (украинские военкоматы). Мирное население города не торопится покидать свои жилища, и порой люди открыто говорят о том, что ждут прихода своих освободителей — Российской армии.

— Прорыв произошёл, ребята слева и справа обходят позиции врага. Противник отходит по рокаде Т0504 в направлении Краматорска. Наши артиллерия и авиация перерезали все коммуникации, которые подходят к Покровску. Если смотреть по карте, то кровеносные жилы — несколько железнодорожных веток, две или три шоссейные дороги и большое количество грунтовых дорог, эти дороги «жизни», используемые ВСУ для подпитки своих войск, — полностью перерезаны нашими войсками, — рассказал Анатолий Матвийчук.

Последние новости

Войска российской группировки «Центр» завязали бои в населённых пунктах Селидово и Украинск. До этого подразделения 51-й общевойсковой армии ВС РФ сходу атаковали неприятеля и выбили его последовательно из Карловки, затем из Галицыновки. Противник не сумел оказать серьёзное сопротивление и был буквально раздавлен. Оставшиеся в живых украинские бойцы дружно засверкали пятками и смогли перевести дух, только оказавшись в окопах своих соратников в Украинске.

Эти действия идут на стыке левого фланга ОГВ «Центр» и правого фланга ОГВ «Восток». Сейчас войска 51-й армии практически нависли над украинской тактической группой ВСУ корпусного уровня «Красногоровка». Её силы занимают район Курахово – Горняк – Красногоровка – Максимильяновка, а это уже зона ответственности ОГВ ВС РФ «Восток».

Некоторые части и подразделения ВСУ уже фактически находятся в окружении, назревает выраженное оперативное окружение группировки войск врага. Скорее всего, здесь будет очередной котёл, пояснил Анатолий Матвийчук. В этом районе в сложной оперативной обстановке оказались подразделения 59, 68, 117 и 15-й бригад ВСУ.

— На сегодня известно, что 15-я ударная бригада «Кара-Даг», которая была переброшена на усиление из Запорожья, оставила свои окопы. И отошла не только она: ВСУ начали покидать свои позиции. «Кара-Даг» — это ударная бригада, она в принципе не для защиты, а на нападения заточена, — сообщил Life.ru военный эксперт капитан первого ранга в отставке Владимир Гундаров.

Работа артиллерии в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Когда Покровск будет взят

В настоящее время командование ОГВ «Центр» подтягивает к Покровску резервы, бронетехнику и артиллерию. По городу и колоннам ВСУ, продвигающимся по трассам западнее Покровска, работает российская фронтовая авиация. Снабжение украинской тактической группы «Донецк» в значительной степени нарушено. Подразделения ВСУ испытывают снарядный голод и явную нехватку других боеприпасов.

— По срокам взятия Покровска — я думаю, что это неделя, но это не принципиально. Наши берегут свои силы и солдат. Думаю, что в течение недели операция окружения завершится и наши войска приступят к ликвидации окружённой группировки врага, — считает Анатолий Матвийчук.

В Киеве заметно изменили риторику в отношении ситуации, сложившейся на покровском участке фронта. Депутат ВР и офицер СБУ Роман Костенко уверенно заявил в прямом эфире Radio NV: «Никакой катастрофы, если будет потерян Покровск». Похоже, украинские власти готовят свою общественность и Запад к оставлению этого города силами ВСУ, несмотря на его военную и экономическую значимость для Киева.