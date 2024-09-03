Секретная сводка: Сколько продлится штурм Угледара, куда будут отступать ВСУ ВСУ отправили «чёрных запорожцев» из Угледара для латания дыр в Селидово и на Курское направление. После этого наши военные начали штурм города — что там происходит, рассказали эксперты Life.ru. 3 сентября, 13:05 Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Шахтёрский город Угледар, который всего в 57 километрах от столицы ДНР, переходит под контроль России. Сейчас за населённый пункт, где раньше проживало более 14 тысяч человек, ведутся бои. Эксперты насчитывают там три неполные бригады противника — 72-ю и 58-ю механизированные, 68-ю егерскую. Их поддерживают иностранные наёмники и командированные офицеры НАТО. Угледар берётся нашими войсками в клещи с запада и севера. Эксперты ответили на вопросы, сколько продлится штурм города и какие пути выберут ВСУ для отступления.

ВС РФ штурмуют Угледар

ВС РФ штурмуют Угледар — ключевой узел обороны ВСУ на южнодонбасском участке фронта в ДНР. Известно, что наши бойцы выбили ВСУ из шахты «Южнодонбасская-1», что открывает путь к главной высоте — её террикону. Силовики ДНР подтвердили, что перерезана трасса Великая Новосёлка – Угледар, по которой шло снабжение группировки противника. Также российские военные вошли в населённый пункт Водяное и смогли закрепиться. Идёт зачистка Пречистовки.

Расчёты орудий М-46 нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Угледаром. Видео © Telegram / Минобороны России

Военный эксперт Борис Рожин отмечает, что, учитывая взятые под контроль село Водяное и комплекс шахты, нашим военным придётся обходить Угледар, перерезать его коммуникации и вынуждать противника под угрозой окружения беспорядочно бежать.

Напомним, оборонительный узел ВСУ включает Угледар, Водяное, завод «Стройдеталь» и рабочий посёлок шахты «Южнодонбасская-3». За ними находится село Богоявленка, откуда противник получает боеприпасы и снабжение. Таким образом, вырисовывается будущий охват Угледара не только с прежнего восточного, но и с юго-западного направления.

Почему так важен Угледар

— Угледар так важен для продвижения наших военных, потому что расположен на возвышенности. И именно это преимущество противник использовал сполна. Нашим штурмовикам придётся выбивать группировку противника, которая сидела там долгие 10 лет, прикрываясь мирными гражданами. К тому же на городских возвышенностях есть промышленные объекты, на которых устанавливались различные камеры для слежки и мониторинга. Именно здесь боевики применяли высокоточные артиллерийские комплексы, — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Многие эксперты в России и на Западе считают, что сентябрь будет последним месяцем, когда группировка ВСУ под Покровском и Угледаром сможет удерживать свои позиции.

— Если мы замкнём полукольцо вокруг Угледара, у противника будет всего два выбора. Либо проскочить через узкое горлышко и попытаться вырваться, либо остаться. А дальше те, кто выживет, сдадутся в плен, — сказал Life.ru Леонков.

Неподалёку от Угледара находятся дефицитные в Европе литиевые месторождения. Речь идёт о Шевченковском месторождении в Великоновосёлковском районе Донецкой области, у села Шевченко. Именно это снимает вопрос, почему киевский режим так цеплялся за Угледар. На Банковой надеялись сохранить за собой добычу лития.

Угледар на карте Украины

Угледар на карте ДНР. Инфографика © Life.ru

Город Угледар расположен в Волновахском районе ДНР. До последнего времени был оккупирован киевским режимом. Населённый пункт был основан в 1964 году. Советский Союз планировал открыть там более 10 шахт, город активно развивался до 1991 года.

После освобождения Угледара перед ВС РФ будет открыт путь к Курахову — ещё одному крупному узлу снабжения ВСУ — и дороге на Харьков. Эксперты считают, что это позволит зажать украинские войска на Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Куда и как ВСУ будут отступать

Пути отступления для ВСУ отрезаны. За последний месяц ВС РФ взяли под контроль все дороги. Противнику осталась возможность двигаться только вдоль лесопосадок на северо-запад.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Отход возможен только через поля и степь в направлении на Богоявленку и Новоукраинку. Пространство открытое, закрепиться негде, — отметил военный эксперт Александр Шарковский. — Это позволит преследовать врага.

Киев выделял финансирование на строительство в этом районе неких фортификационных сооружений, но это была имитация. Деньги ушли в карманы украинских чиновников. Поэтому при отходе из Угледара подразделения ВСУ будут пытаться закрепляться лишь в каких-то населённых пунктах, полагают эксперты. Но до этих сёл они будут передвигаться по открытой местности, что, соответственно, сделает их уязвимыми для ударов нашей авиации и высокоточного оружия.

— После взятия Угледара у нашей армии появится возможность освободить Запорожскую область, начиная с Работина и далее. Все выступы, которые там образовались после неудачного контрнаступа в прошлом году, будут выровнены. То есть у ВСУ может произойти обвал фронта по принципу домино. Начнутся перебои, а наша авиация этим воспользуется. И сейчас наносятся удары по местам, где могут быть склады, где обнаруживаются сосредоточения личного состава, то есть идёт методичное выбивание противника, поэтому боевики не смогут удержать это направление, — считает Леонков.

Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов

Потери под Угледаром

Подразделения группировки войск «Восток» ударили по 31-й, 72-й механизированным бригадам ВСУ в сёлах Богатырь и Водяном, а также в Угледаре. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Враг потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, следует из сводок Минобороны РФ.

— После начала курской авантюры переброска каких-то резервов носит эпизодический характер. Не все направления получают поддержку, — отметил Алексей Леонков.

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Боевая работа самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Ряд источников сообщает, что штурм Угледара был активизирован ВС РФ после переброски под Селидово 72-й бригады ВСУ, которую называют «чёрными запорожцами». Это подразделение кошмарило местное население и последние два года удерживало Угледар. Так командование ВСУ попыталось заткнуть дыру в обваливающемся фронте на Покровском направлении.

Блогер Юрий Подоляка считает, что падение населённого пункта Богоявленка станет приговором украинскому гарнизону Угледара. По его словам, противник в своих пабликах сомневается, что ВСУ (после оставления шахты «Южнодонбасская» и её террикона, которые наравне с высотной застройкой Угледара являлись ключевыми узлами его обороны) удастся долго сдерживать наши атаки.

Авторы Елена Стафеева