Полковник раскрыл значение освобождения Угледара
Полковник Кошкин: Освобождение Угледара порвёт логистические пути ВСУ
Взятие под контроль российскими силами города Угледара в ДНР важно для войск РФ, так как освобождение населённого пункта поможет порвать логистические пути ВСУ. Об этом рассказал экс-полковник, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».
Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад. Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество, это признают даже на той стороне
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали штурм Угледара. Уточняется, что недавно бойцов ВСУ начали перебрасывать в Селидово, поэтому противник отпустил оборону. Отметим, что активные сражения в той области возобновились впервые за последние два года затишья.
Telegram/ Минобороны России