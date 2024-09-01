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1 сентября, 16:08

Полковник раскрыл значение освобождения Угледара

Полковник Кошкин: Освобождение Угледара порвёт логистические пути ВСУ

Взятие под контроль российскими силами города Угледара в ДНР важно для войск РФ, так как освобождение населённого пункта поможет порвать логистические пути ВСУ. Об этом рассказал экс-полковник, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад. Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество, это признают даже на той стороне

Андрей Кошкин

полковник

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали штурм Угледара. Уточняется, что недавно бойцов ВСУ начали перебрасывать в Селидово, поэтому противник отпустил оборону. Отметим, что активные сражения в той области возобновились впервые за последние два года затишья.

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Telegram/ Минобороны России

Александра Мышляева
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