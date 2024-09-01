Полковник раскрыл значение освобождения Угледара

Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад. Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество, это признают даже на той стороне