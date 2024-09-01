Адское пекло: Российские военные начали штурм Угледара

По данным издания, недавно солдат ВСУ начали перебрасывать в Селидово, поэтому держать оборону противник не смог. Активные сражения в той области возобновились впервые за последние два года затишья. Информация о начале штурма распространяется и в украинских СМИ. На кадрах с места видно, что выстрелы и взрывы на поле боя не прекращаются.