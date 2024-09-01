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1 сентября, 13:34

Адское пекло: Российские военные начали штурм Угледара

Mash: ВС России начали штурм Угледара, там идут активные бои

Вооружённые силы Российской Федерации начали штурм Угледара. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Бои в Угледаре. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По данным издания, недавно солдат ВСУ начали перебрасывать в Селидово, поэтому держать оборону противник не смог. Активные сражения в той области возобновились впервые за последние два года затишья. Информация о начале штурма распространяется и в украинских СМИ. На кадрах с места видно, что выстрелы и взрывы на поле боя не прекращаются.

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Ранее в Минобороны заявили о том, что Россия продвинулась на Угледарском участке в ДНР. Штурмовики группировки «Восток» начали движение в сторону населённого пункта Константиновка. Теперь военным необходимо отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

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Telegram / Mash на Донбассе

Александра Мышляева
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