«Водяное зачищено»: Освобождение Угледара может стать вопросом времени, пишут СМИ
«Иди и смотри»: ВС РФ начали охватывать Угледар с флангов
ВС России смогли продвинуться к северу от Угледара Донецкой Народной Республики. Наши бойцы активно обходят город с флангов, заявил источник журналистов.
«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за российской армией и уже зачищено», — сказал собеседник телеграм-канала «Иди и смотри».
Подчёркивается, что если наступление продолжится, то полное освобождение населённого пункта будет вопросом времени.
Ранее Минобороны отчиталось о последних успехах бойцов «Южной» группировки ВС РФ. Всего за сутки противник лишился из-за них до 520 военнослужащих. Уничтожено, в частности, четыре автомобиля и пять полевых складов боеприпасов.
Telegram / Минобороны России