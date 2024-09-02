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2 сентября, 14:03

«Водяное зачищено»: Освобождение Угледара может стать вопросом времени, пишут СМИ

«Иди и смотри»: ВС РФ начали охватывать Угледар с флангов

ВС России смогли продвинуться к северу от Угледара Донецкой Народной Республики. Наши бойцы активно обходят город с флангов, заявил источник журналистов.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за российской армией и уже зачищено», — сказал собеседник телеграм-канала «Иди и смотри».

Подчёркивается, что если наступление продолжится, то полное освобождение населённого пункта будет вопросом времени.

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Ранее Минобороны отчиталось о последних успехах бойцов «Южной» группировки ВС РФ. Всего за сутки противник лишился из-за них до 520 военнослужащих. Уничтожено, в частности, четыре автомобиля и пять полевых складов боеприпасов.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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