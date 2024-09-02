«Водяное зачищено»: Освобождение Угледара может стать вопросом времени, пишут СМИ

ВС России смогли продвинуться к северу от Угледара Донецкой Народной Республики. Наши бойцы активно обходят город с флангов, заявил источник журналистов.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за российской армией и уже зачищено», — сказал собеседник телеграм-канала «Иди и смотри».

Подчёркивается, что если наступление продолжится, то полное освобождение населённого пункта будет вопросом времени.