С начала вылазки в Курскую область украинские войска потеряли более 11 220 человек, а также 87 танков и 74 бронетранспортёра. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 11 220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS производства США», — сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, Вооружённые силы Украины потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 21 станцию радиоэлектронной борьбы, а также семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и восемь единиц инженерной техники, включая две машины для разграждения и одну установку разминирования УР-77. В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают уничтожать подразделения врага под Курском.