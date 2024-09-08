В МО раскрыли, сколько бойцов ВСУ пало в Курской области с 6 августа под огнём Армии России
Минобороны: ВСУ с 6 августа потеряли 11 220 военных в Курской области
С начала вылазки в Курскую область украинские войска потеряли более 11 220 человек, а также 87 танков и 74 бронетранспортёра. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 11 220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS производства США», — сообщили в военном ведомстве.
Кроме того, Вооружённые силы Украины потеряли восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 21 станцию радиоэлектронной борьбы, а также семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и восемь единиц инженерной техники, включая две машины для разграждения и одну установку разминирования УР-77. В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают уничтожать подразделения врага под Курском.
Напомним, что украинские ВС атаковали Курскую область утром 6 августа, с тех пор там продолжаются интенсивные бои. Только за последние сутки войска Украины потеряли более 280 военнослужащих. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.