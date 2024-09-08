Житель Суджи показал тяжёлое видео побега от ВСУ сквозь горы тел украинцев и разбитых авто

Житель Суджи Ерекле К. пережил уже два обстрела украинской армии. 6 августа он вывез из города свою жену, а днём позже вновь вернулся туда, чтобы забрать родственников, которые отказывались уезжать. Об этом сообщает RT.

Жителю Суджи удалось покинуть город. Видео © Telegram / RT на русском

«Дома их не нашёл, хотел уже ехать обратно, как по нашей улице начался обстрел. Я из дома несколько часов выйти не мог — то справа, то слева взрывы, автоматные очереди», — поделился мужчина.

Когда украинские орудия успокоились, Ерекле всё же удалось выехать в Курск. 8 августа он решил вернуться в Суджу, чтобы отыскать там своих родственников. Тогда он и угодил под обстрел на дорожном кольце около станции. Ему удалось проскочить, даже не заметив, откуда ведётся стрельба. По словам местного жителя, вокруг было огромное количество мёртвых бойцов ВСУ и разбитых машин. Когда по его авто начало прилетать, Ерекле вжал педаль газа в пол и сумел спастись. Несколько пуль в итоге потрепали корпус его автомобиля.

Своих родных мужчина в итоге отыскал к вечеру в ПВР. Они рассказали ему, что два дня провели в подвале гаража, после чего им удалось уехать вместе с соседями.