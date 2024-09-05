«Низкий поклон»: Жительница поблагодарила ВС РФ за сдерживание ВСУ, позволившее многим покинуть Суджу

Действия российских военнослужащих помогли многим жителям Суджи эвакуироваться в первый день атаки ВСУ на Курскую область. Об этом журналистам рассказала Тамила Шепиль, покинувшая город. По её словам, куряне уже привыкли к взрывам и стрельбе, но ночь на 6 августа сильно отличалась и запомнится на всю жизнь.

Сильный взрыв повалил Тамилу с кровати. Оклемавшись, женщина с дочерью быстро взяла внуков и спряталась в подвале. Сначала в городе пропал свет, потом связь и вода, после чего ВСУ начали массированный обстрел. Лишь в районе 01:00 мск стало известно, что украинская армия зашла в соседнюю Гончаровку.

«Зять <...> велел нам срочно собираться. Ребята наши (российские бойцы — Прим. Life.ru) — молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами", — рассказала Тамила.

Покидая Суджу, Тамила видела разрушенные ведомственные здания — Прокуратуру, суд, военкомат, администрацию. Её семья благополучно добралась до Курска и сейчас живёт в пункте временного размещения. Женщина ничего не знает о судьбе своего дома, купленного в ипотеку, и боится, что он не уцелел. По мнению собеседницы РИА «Новости», в самом городе осталось, наверное, около тысячи человек, не имеющих возможности выехать — старики и инвалиды.