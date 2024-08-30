Российские власти объявили о запрете на въезд в страну для журналистки британской газеты «The Times» Кэтрин Филп. Причиной стало её недавнее посещение Суджи в Курской области. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.

В официальном заявлении посольства утверждается, что женщина нарушила правила работы иностранных журналистов, присоединившись к силам, которые российская сторона считает захватчиками. В результате этого её репутация и репутация редакции «The Times» подверглись серьёзной критике.

«Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации <…> Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции «Таймс» и лично Филп. Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве отметили, что действия Филп и других западных журналистов, участвующих в «террористических пресс-турах» на российской территории, исключают их возможность легального пребывания в России. В сообщении также говорится, что её статья представляет собой пример клеветнической киевской пропаганды, основанной на «интервью» с местными жителями, находящимися под давлением.

При этом отмечается, что многие россияне в Судже не поддались давлению и отказались сотрудничать с западными СМИ. Особое внимание уделили отсутствию осуждения нацистских взглядов украинских военнослужащих в британской прессе. По мнению российских дипломатов, журналистка сознательно искажает действительность, помогая распространению дезинформации.