Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 19:54

Россия закрывает въезд для журналистки The Times после визита в Суджу

Посольство РФ: Журналистке The Times закрыли въезд в РФ из-за репортажа из Суджи

Российские власти объявили о запрете на въезд в страну для журналистки британской газеты «The Times» Кэтрин Филп. Причиной стало её недавнее посещение Суджи в Курской области. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.

В официальном заявлении посольства утверждается, что женщина нарушила правила работы иностранных журналистов, присоединившись к силам, которые российская сторона считает захватчиками. В результате этого её репутация и репутация редакции «The Times» подверглись серьёзной критике.

«Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации <…> Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции «Таймс» и лично Филп. Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве отметили, что действия Филп и других западных журналистов, участвующих в «террористических пресс-турах» на российской территории, исключают их возможность легального пребывания в России. В сообщении также говорится, что её статья представляет собой пример клеветнической киевской пропаганды, основанной на «интервью» с местными жителями, находящимися под давлением.

При этом отмечается, что многие россияне в Судже не поддались давлению и отказались сотрудничать с западными СМИ. Особое внимание уделили отсутствию осуждения нацистских взглядов украинских военнослужащих в британской прессе. По мнению российских дипломатов, журналистка сознательно искажает действительность, помогая распространению дезинформации.

Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области
Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области

Напомним, что журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп совершила незаконное посещение Курской области, в частности Суджи и окрестных деревень. В одной из статей её издания сообщается, что корреспондент заметила, как военнослужащие ВСУ демонстрируют местным жителям видео, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Обложка ©

Кэтрин Филп. Обложка © X / Catherine Philp

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Великобритания
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров