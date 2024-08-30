Журналистка британской Times незаконно побывала в Курской области
Журналистка Times Филп выпустила статью о незаконной поездке в Курскую область
Кэтрин Филп. Обложка © X / Catherine Philp
Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области. Об этом говорится в одной из статей издания.
В публикации сказано, что корреспондент съездила в Суджу и одну из деревень неподалёку. Там она заметила, как военнослужащие ВСУ показывают жителям определённые видео, чтобы дискредитировать ВС РФ.
Ранее сегодня стало известно, что журналисты другой британской газеты The Sun незаконно проникли на территорию одного из приграничных районов Курской области. Пока российские правоохранительные органы не комментировали поездку.
К слову, это уже далеко не первый случай, когда иностранные журналисты незаконно попадают в Курскую область. Во время съёмок пропагандистских репортажей их сопровождают ВСУ. Так, американская газета The Washington Post выложила репортаж из Суджи, где также побывали их коллеги из Италии Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ уже возбудила уголовное дело. В МИД РФ указали, что выпущенные СМИ материалы искажают факты.