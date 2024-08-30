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30 августа, 12:37

Журналистка британской Times незаконно побывала в Курской области

Журналистка Times Филп выпустила статью о незаконной поездке в Курскую область

Кэтрин Филп. Обложка © X / Catherine Philp

Кэтрин Филп. Обложка © X / Catherine Philp

Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области. Об этом говорится в одной из статей издания.

В публикации сказано, что корреспондент съездила в Суджу и одну из деревень неподалёку. Там она заметила, как военнослужащие ВСУ показывают жителям определённые видео, чтобы дискредитировать ВС РФ.

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Ранее сегодня стало известно, что журналисты другой британской газеты The Sun незаконно проникли на территорию одного из приграничных районов Курской области. Пока российские правоохранительные органы не комментировали поездку.

К слову, это уже далеко не первый случай, когда иностранные журналисты незаконно попадают в Курскую область. Во время съёмок пропагандистских репортажей их сопровождают ВСУ. Так, американская газета The Washington Post выложила репортаж из Суджи, где также побывали их коллеги из Италии Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ уже возбудила уголовное дело. В МИД РФ указали, что выпущенные СМИ материалы искажают факты.

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Никита Осипов
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