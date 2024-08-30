Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области. Об этом говорится в одной из статей издания.

В публикации сказано, что корреспондент съездила в Суджу и одну из деревень неподалёку. Там она заметила, как военнослужащие ВСУ показывают жителям определённые видео, чтобы дискредитировать ВС РФ.

Ранее сегодня стало известно, что журналисты другой британской газеты The Sun незаконно проникли на территорию одного из приграничных районов Курской области. Пока российские правоохранительные органы не комментировали поездку.