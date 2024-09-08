«Сходил с ума»: Офицер ВСУ повёл бывших зэков к Курску под наркотиками и сбежал, завидев русских
Пленный боец ВСУ: Наш командир во время вылазки под Курском был под наркотиками
Взятые в плен вэсэушники из 92-й бригады подразделения «Шквал», состоящего из заключённых, рассказали об ужасах, которые творятся внутри украинской армии. В беседе с военным корреспондентом RT Александром Яремчуком они признались, что их командир принял наркотики перед вылазкой и ради забавы стрелял по домам мирных жителей.
«Перед выездом он (командир – прим. Life.ru) накурился солей, наркотиков. Мы уже приехали сюда, только начали движение, он там буквально через пару часов, с собой трава у него была, накурился ещё», — поделился один из солдат.
Он также добавил, что командир был «невменяемый и начал сходить с ума». Другой же рассказал, что их командир с позывным Седой ради «веселья» расстрелял дома мирного населения. По словам пленных, командир потом и вовсе бросил своих бойцов и сбежал, когда начали наступать российские военные.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что многие украинские военные «облегченно вздыхают», когда попадают в плен к русским. Также он отметил, что бойцы России продолжают брать пленных «пачками». За одну только неделю в российский плен попал 41 украинский военнослужащий.
Telegram / V_Zelenskiy_official