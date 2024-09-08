ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 11:59

«Сходил с ума»: Офицер ВСУ повёл бывших зэков к Курску под наркотиками и сбежал, завидев русских

Пленный боец ВСУ: Наш командир во время вылазки под Курском был под наркотиками

Взятые в плен вэсэушники из 92-й бригады подразделения «Шквал», состоящего из заключённых, рассказали об ужасах, которые творятся внутри украинской армии. В беседе с военным корреспондентом RT Александром Яремчуком они признались, что их командир принял наркотики перед вылазкой и ради забавы стрелял по домам мирных жителей.

«Перед выездом он (командир – прим. Life.ru) накурился солей, наркотиков. Мы уже приехали сюда, только начали движение, он там буквально через пару часов, с собой трава у него была, накурился ещё», — поделился один из солдат.

Пленный боец ВСУ рассказал, что командиры относятся к мобилизованным как к пушечному мясу
Пленный боец ВСУ рассказал, что командиры относятся к мобилизованным как к пушечному мясу

Он также добавил, что командир был «невменяемый и начал сходить с ума». Другой же рассказал, что их командир с позывным Седой ради «веселья» расстрелял дома мирного населения. По словам пленных, командир потом и вовсе бросил своих бойцов и сбежал, когда начали наступать российские военные.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что многие украинские военные «облегченно вздыхают», когда попадают в плен к русским. Также он отметил, что бойцы России продолжают брать пленных «пачками». За одну только неделю в российский плен попал 41 украинский военнослужащий.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров