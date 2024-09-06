ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:02

За неделю в российский плен попал 41 украинский военнослужащий

За прошедшую неделю на линии боевого соприкосновения в плен российских войск сдался 41 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. Там также поделились успехами зенитчиков и Черноморского флота.

«Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Помимо того, российская ПВО ликвидировала самолёт МиГ-29 ВСУ, также были перехвачены семь ракет ATACMS, 20 управляемых бомб Hammer, 54 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire. Ещё ВСУ лишились 367 беспилотников самолётного типа.

«Крыла серьёзная мощь»: Пленный боец ВСУ как на духу выдал Алаудинову неприглядную правду о Курске
«Крыла серьёзная мощь»: Пленный боец ВСУ как на духу выдал Алаудинову неприглядную правду о Курске

Ранее Life.ru рассказывал, что российские бойцы группировки «Центр» во время освобождения населённых пунктов Донецкой Народной Республики взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ, в том числе сразу двух командиров. Также было разбито несколько единиц техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров