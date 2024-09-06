За неделю в российский плен попал 41 украинский военнослужащий

За прошедшую неделю на линии боевого соприкосновения в плен российских войск сдался 41 солдат ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. Там также поделились успехами зенитчиков и Черноморского флота.

«Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров», — говорится в сообщении.

Помимо того, российская ПВО ликвидировала самолёт МиГ-29 ВСУ, также были перехвачены семь ракет ATACMS, 20 управляемых бомб Hammer, 54 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire. Ещё ВСУ лишились 367 беспилотников самолётного типа.