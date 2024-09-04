Сразу два командира ВСУ попали в российский плен в ДНР
Минобороны: Бойцы группировки «Центр» пленили семь военнослужащих ВСУ в ДНР
Российские бойцы группировки «Центр» во время освобождения населённых пунктов Донецкой Народной Республики взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны Российской Федерации.
Помимо того, солдаты ВС РФ разбили множество единиц военной техники противника, в том числе американский бронеавтомобиль International MaxxPro. Комвзвода мотострелковой роты с позывным «Виктор» отметил, что сначала в российский плен попали четыре украинца, среди которых был командир отделения. Позже привели старшину, фельдшера и командира роты.
Ещё один командир российской роты с позывным «Поэт» отметил, что бойцов ВСУ удалось пленить благодаря заходу в тыл и окружению.
Недавно пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование отправляет бойцов на передовую, а после оставляет на позициях без связи и указаний. Таким образом, военачальники бросают солдат на произвол судьбы, фактически обрекая на смерть.
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