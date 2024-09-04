Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 11:00

Сразу два командира ВСУ попали в российский плен в ДНР

Минобороны: Бойцы группировки «Центр» пленили семь военнослужащих ВСУ в ДНР

Российские бойцы группировки «Центр» во время освобождения населённых пунктов Донецкой Народной Республики взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Помимо того, солдаты ВС РФ разбили множество единиц военной техники противника, в том числе американский бронеавтомобиль International MaxxPro. Комвзвода мотострелковой роты с позывным «Виктор» отметил, что сначала в российский плен попали четыре украинца, среди которых был командир отделения. Позже привели старшину, фельдшера и командира роты.

Ещё один командир российской роты с позывным «Поэт» отметил, что бойцов ВСУ удалось пленить благодаря заходу в тыл и окружению.

ВСУ оставили целое подразделение при бегстве из курского села
ВСУ оставили целое подразделение при бегстве из курского села

Недавно пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование отправляет бойцов на передовую, а после оставляет на позициях без связи и указаний. Таким образом, военачальники бросают солдат на произвол судьбы, фактически обрекая на смерть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров