«Крыла серьёзная мощь»: Пленный боец ВСУ как на духу выдал Алаудинову неприглядную правду о Курске

В плен к российским бойцам из отряда «Питерского» подразделения спецназа «Ахмат» попал военнослужащий ВСУ, который рассказал генерал-майору Апти Алаудинову о подготовке украинских войск к военной авантюре под Курском. Видео опубликовал в своём канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Беседа Алаудинова с пленным украинским солдатом. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Военнослужащий 155-й бригады зенитно-ракетного взвода ВСУ Виталий Похолок рассказал, что солдат к операции под Курском готовили три месяца. По словам украинца, само слово «подготовка» здесь не подходит, поскольку всё обучение было довольно поверхностным, да и проводилось в сжатые сроки «по желанию». Сам боец заявил, что ему в рамках учений удалось выстрелить примерно 400 патронов из автомата.

Виталий после трёхмесячной подготовки попал в плен в первые же сутки своего пребывания под Курском. С его слов, командование ВСУ ставит перед необстрелянными бойцами невыполнимые задачи, а украинские подразделения неспособны противостоять российским солдатам.

«‎Пошёл на задачу и в те же сутки сдался в плен. Был выбор или умереть или выйти и остаться живым. Крыла серьёзная мощь со всех сторон: артиллерия, танки», – объяснил военнопленный.