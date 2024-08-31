«Пацифист-ВСУшник»и айдаровец*: Кадыров показал новое видео из Курской области с пленными

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале новое видео со взятыми в плен украинскими военными в Курской области. Среди них оказался боец, проходивший службу в 24-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ — так теперь называется нацбат «Айдар»*.

Фрагмент допроса пленённых в Курской области украинских бойцов. Видео © Telegram / RKadyrov_95

На видеозаписи один из пленных рассказал, что попал в «Айдар»* по мобилизации. В нацбатальоне он пробыл всего полтора месяца. Второй военнопленный продержался в теробороне ВСУ целых два месяца. Примечательно, что в его телефоне были обнаружены видеоролики с призывами «резать русских». При этом сам пленный отрицает национализм и говорит, что вообще никогда никого не хотел убивать.

«Разумеется, если их послушать, никто из этих пленных не хотел воевать. Кто-то — как бы в первый раз вышел на боевую задачу, другой — как бы неисправимый пацифист», — прокомментировал Кадыров допрос пленных.

Ранее Кадыров показал видео уничтожения натовской техники в приграничных районах Курской области. Он отметил, что отряд «Каштана» из спецназа «Ахмат» продолжает «настойчиво кошмарить укрофашистов», вторгнувшихся на российскую территорию.