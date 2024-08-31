«Консервная банка горит отменно»: Кадыров показал видео уничтожения техники НАТО под Курском
Кадыров показал видео уничтожения натовской техники в курском приграничье
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео уничтожения натовской техники в приграничных районах Курской области. Он отметил, что отряд «Каштана» из спецназа «Ахмат» продолжает «настойчиво кошмарить укрофашистов», вторгнувшихся на российскую территорию.
Уничтожение натовской техники в районе курского посёлка Нечаев. Видео © Telegram / RKadyrov_95
«Горит натовская консервная банка отменно. Точно такие же потери украинские формирования несут на всей протяжённости линии соприкосновения», — отметил чеченский лидер.
На кадрах — обстановка в районе посёлка Нечаев в курском приграничье, где российские бойцы поразили бронированную технику, которую Запад поставил ВСУ. Для выявления и уничтожения противника, подчеркнул Кадыров, активно используются и беспилотники.
А ранее Минобороны показало видео, на котором «Ночной охотник» Ка-52 нанёс удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. После получения данных разведки экипаж применил ракеты.
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