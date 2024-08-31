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31 августа, 16:36

«Консервная банка горит отменно»: Кадыров показал видео уничтожения техники НАТО под Курском

Кадыров показал видео уничтожения натовской техники в курском приграничье

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео уничтожения натовской техники в приграничных районах Курской области. Он отметил, что отряд «Каштана» из спецназа «Ахмат» продолжает «настойчиво кошмарить укрофашистов», вторгнувшихся на российскую территорию.

Уничтожение натовской техники в районе курского посёлка Нечаев. Видео © Telegram / RKadyrov_95

«Горит натовская консервная банка отменно. Точно такие же потери украинские формирования несут на всей протяжённости линии соприкосновения», — отметил чеченский лидер.

На кадрах — обстановка в районе посёлка Нечаев в курском приграничье, где российские бойцы поразили бронированную технику, которую Запад поставил ВСУ. Для выявления и уничтожения противника, подчеркнул Кадыров, активно используются и беспилотники.

А ранее Минобороны показало видео, на котором «Ночной охотник» Ка-52 нанёс удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. После получения данных разведки экипаж применил ракеты.


Появилось новое эффектное видео, как «Аллигатор» отутюжил ВСУ под Курском
Появилось новое эффектное видео, как «Аллигатор» отутюжил ВСУ под Курском
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Наталья Демьянова
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