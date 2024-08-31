Появилось новое эффектное видео, как «Аллигатор» отутюжил ВСУ под Курском

Министерство обороны РФ в субботу, 31 августа, опубликовало новое видео с работой экипажа Ка-52М в курском приграничье. На кадрах российский «Аллигатор» наносит удар по живой силе и бронированной технике противника.

Экипажи Ка-52м наносят удары по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Армейская авиация продолжает утюжить ВСУ. Экипажи Ка-52м наносят удары по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в телеграм-канале ведомства.