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31 августа, 11:45

Появилось новое эффектное видео, как «Аллигатор» отутюжил ВСУ под Курском

Минобороны показало видео, как Ка-52М атакует позиции ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ в субботу, 31 августа, опубликовало новое видео с работой экипажа Ка-52М в курском приграничье. На кадрах российский «Аллигатор» наносит удар по живой силе и бронированной технике противника.

Экипажи Ка-52м наносят удары по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Армейская авиация продолжает утюжить ВСУ. Экипажи Ка-52м наносят удары по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее Минобороны России показало другое видео, на котором «Ночной охотник» Ка-52 нанёс удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. После получения данных разведки экипаж применил ракеты.

Летающий хищник: Появилось видео, как «Аллигатор» эффектно уничтожил части ВСУ в Курской области
Летающий хищник: Появилось видео, как «Аллигатор» эффектно уничтожил части ВСУ в Курской области
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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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