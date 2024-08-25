Бойцы «Ахмата» захватили опорник ВСУ и двух пленных, включая айдаровца*

Спецназ "Ахмат" совместно с батальоном 4-й бригады 3-й армии Южного военного округа ВС РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск. Об этом сообщил сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Пленные украинские бойцы дают совет сослуживцам. Видео © Telegram / RKadyrov_95

«В результате эффективных действий захвачен ещё один опорный пункт врага. Уничтожена живая сила противника. В руки наших бойцов попали двое украинских военнослужащих», — написал он в телеграм-канале, где опубликовал кадры с пленными.

По словам Кадырова, один из пленных проходил службу в 24-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ — бывший нацбат «Айдар»*. На видеозаписи украинцы рассказали, что в батальоне уже почти никого не осталось. Они также посоветовали сослуживцам сдаваться и подчеркнули, что «здесь отношение в плену лучше, чем у нас».

Ранее командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в курском приграничье. По его словам, оставшиеся ресурсы украинской армии находятся под постоянным давлением со стороны российских бойцов.