Кадыров показал видео с новой пачкой «‎надломленных» украинских военных в плену у «‎Ахмата»

В плен к российским военным снова попали солдаты ВСУ. На этот раз все мобилизованные мужчины оказались из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. О проделанной работе спецназа «Ахмат» доложил командир отряда с позывным Шустрый, видео публикует глава Чечни Рамзан Кадыров.

Беседа командира отряда Шустрого с пленными военными ВСУ. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

«В ходе проведённой нашими бойцами операции взято в плен трое военнослужащих ВСУ. Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо. Впрочем, судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях», — написал глава Чеченской республики.

По словам Кадырова, многие солдаты со стороны Украины «облегчённо вздыхают» после того, как оказались в плену ВС РФ. Также он отметил, что бойцы России продолжают брать пленных «пачками». Глава региона поблагодарил бойцов спецназа «Ахмат» за образцовую и эффективную службу на благо нашей Родины.