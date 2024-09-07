Кадыров показал видео с новой пачкой «надломленных» украинских военных в плену у «Ахмата»
Кадыров: Спецназ «Ахмат» взял в плен ещё троих мобилизованных бойцов ВСУ
Бойцы ВСУ, попавшие в плен к ВС РФ. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
В плен к российским военным снова попали солдаты ВСУ. На этот раз все мобилизованные мужчины оказались из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. О проделанной работе спецназа «Ахмат» доложил командир отряда с позывным Шустрый, видео публикует глава Чечни Рамзан Кадыров.
Беседа командира отряда Шустрого с пленными военными ВСУ. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
«В ходе проведённой нашими бойцами операции взято в плен трое военнослужащих ВСУ. Деморализация этого, уже бывшего личного состава укровойск, налицо. Впрочем, судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях», — написал глава Чеченской республики.
По словам Кадырова, многие солдаты со стороны Украины «облегчённо вздыхают» после того, как оказались в плену ВС РФ. Также он отметил, что бойцы России продолжают брать пленных «пачками». Глава региона поблагодарил бойцов спецназа «Ахмат» за образцовую и эффективную службу на благо нашей Родины.
Ранее украинский пленный рассказал о том, как командование ВСУ бросило бойцов без связи и указаний. Часто происходит такое, что военачальники оставляют своих парней просто умирать на поле боя. По словам пленного, перед отправкой на фронт врачи вообще не смотрят на состояние здоровья солдат. Главное, что «руки и ноги есть».