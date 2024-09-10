Пушилин: В покинутой ВСУ Красногоровке почти не осталось целых домов

В городе Красногоровка в Донецкой Народной Республике разрушены почти все дома. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Целых домов практически не осталось. По крайней мере, то, что я имел возможность проехать, и картинки увидеть из пунктов наблюдения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР добавил, что предстоит много работ по восстановлению.

Красногоровка находится вблизи Марьинки. По данным на 2021 год, в городе проживало около 15 тысяч человек.