Пушилин: В покинутой ВСУ Красногоровке почти не осталось целых домов
В городе Красногоровка в Донецкой Народной Республике разрушены почти все дома. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее руководитель республики впервые за десять лет посетил город. Накануне стало известно, что ВСУ покинули свои позиции там.
«Целых домов практически не осталось. По крайней мере, то, что я имел возможность проехать, и картинки увидеть из пунктов наблюдения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава ДНР добавил, что предстоит много работ по восстановлению.
Красногоровка находится вблизи Марьинки. По данным на 2021 год, в городе проживало около 15 тысяч человек.
Ранее Пушилин заявил о приближении российских военных к Угледару. По его словам, с каждым днём за спинами наших военнослужащих появляется всё больше населённых пунктов, в которых необходимо устраивать мирную жизнь.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин