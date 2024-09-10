Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 09:59

Пушилин: В покинутой ВСУ Красногоровке почти не осталось целых домов

В городе Красногоровка в Донецкой Народной Республике разрушены почти все дома. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее руководитель республики впервые за десять лет посетил город. Накануне стало известно, что ВСУ покинули свои позиции там.

«Целых домов практически не осталось. По крайней мере, то, что я имел возможность проехать, и картинки увидеть из пунктов наблюдения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР добавил, что предстоит много работ по восстановлению.

Красногоровка находится вблизи Марьинки. По данным на 2021 год, в городе проживало около 15 тысяч человек.

ВС России освободили за сутки ещё четыре населённых пункта в ДНР
ВС России освободили за сутки ещё четыре населённых пункта в ДНР

Ранее Пушилин заявил о приближении российских военных к Угледару. По его словам, с каждым днём за спинами наших военнослужащих появляется всё больше населённых пунктов, в которых необходимо устраивать мирную жизнь.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров